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Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama yaptı.

13 Eylül 2024 | 09:48
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama

Kervan Gıda'dan bugün (13 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Kervan Gıda'nın Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinde sadeleştirme ve gözden çıkarılan üretim proseslerinin gelir getirici şekilde elden çıkarılması amacıyla Polonya'daki bağlı ortaklığımız PWC Odra S.A., alıcı bir firma ile ön satış sözleşmesi imzalandığını dün akşam Polonya Borsası ve kamuoyuna açıklamıştır.  Brzeg bölgesindeki arsa ve üzerinde kurulu binalar ile içerisindeki çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatları satışa konu ana unsurlardır. Ön satış sözleşmesinde karşılıklı yükümlülükler bulunmakta olup kapanışın 2024 yıl sonuna kadar yetişmesi hedeflenmektedir. Ancak olası gecikmelere karşı ön sözleşmede son tarih olarak 15 Mart 2025 tarihi belirtilmiştir
 

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
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