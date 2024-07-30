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Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) bugün KAP'a (Yüzde 800) bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 02 Ağustos olarak açıklandı.

30 Temmuz 2024 | 08:56
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (KRVGD) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bedelsiz tarihine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu, 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarısının 25.07.2024 tarihinde Kurul tarafından onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 02.08.2024 olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Ödeme Tarihi 06.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

 

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Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
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