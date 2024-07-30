Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (KRVGD) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bedelsiz tarihine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu, 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarısının 25.07.2024 tarihinde Kurul tarafından onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 02.08.2024 olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Ödeme Tarihi 06.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.