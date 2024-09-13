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Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması

SPK'nın son bültenine göre Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna (Yüzde 100) onay geldi. Şirketten konuya ilişkin açıklama var.

13 Eylül 2024 | 09:40
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (13 Eylül) bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2023 yılı net karından karşılanmak suretiyle, 486.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 243.100.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 12/09/2024 tarih ve 2024/47 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
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