Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (13 Eylül) bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2023 yılı net karından karşılanmak suretiyle, 486.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 243.100.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 12/09/2024 tarih ve 2024/47 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.