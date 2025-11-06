EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi belli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyonu anlaşması, belirlenen rekor tutar olan 100.000 TL ile büyük bir heyecan yarattı. Anlaşmanın Türkiye İş Bankası ile yapıldığı resmî olarak duyuruldu. Gözler şimdi ödeme tarihine çevrildi.