EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi belli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyonu anlaşması, belirlenen rekor tutar olan 100.000 TL ile büyük bir heyecan yarattı. Anlaşmanın Türkiye İş Bankası ile yapıldığı resmî olarak duyuruldu. Gözler şimdi ödeme tarihine çevrildi.
2025 EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik yapılan banka promosyon anlaşmalarının 3 yıllık süreyle yapıldığı ve önceki protokolün 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandığı bilgisi, yeni ödemenin zamanlamasını belirlemektedir.
Protokol Bitişi: 1 Kasım 2025
Yeni Ödeme Beklentisi: Eski protokolün tamamlanmasının hemen ardından, Türkiye İş Bankası ile yapılan 100.000 TL'lik yeni anlaşma kapsamında ödemelerin Kasım 2025 ayı içerisinde, özellikle ayın ilk iki haftası içerisinde (yani kısa bir süre içinde) tek seferde personelin hesaplarına yatırılması beklenmektedir.
PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak. 100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.
EGM Promosyon İhalesi Tamamlandı
EGM merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhale süreci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla daha yüksek bir teklif almak üzere yeniden değerlendirildi.
|Banka
|İlk Teklif (TL)
|Güncel Teklif (TL)
|Türkiye İş Bankası A.Ş.
|88.500
|100.000 (İhaleyi Kazanan)
|Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
|90.000
|90.000 (Teklif Değişmedi)
Anlaşma Sonucu:
Kazanan Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Promosyon Tutarı: Personel başına 100.000 TL
Bu sonuçla birlikte, EGM personeline yönelik şimdiye kadarki en yüksek promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Eski protokolün 1 Kasım'da sona ermesi nedeniyle, 100.000 tutarındaki tek seferlik ödemelerin Kasım 2025'in ilk yarısında hesaplara yatırılması beklenmektedir.