ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı? YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine dair beklentiler ve mevcut durum, kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. Yükseköğretimden kamu personeli alımına kadar milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren bu sınavların kesin tarihlerinin açıklanması kritik önem taşıyor. Türkiye'deki akademik ve mesleki ilerlemenin temelini oluşturan tüm merkezi sınavların (YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS) 2026 yılındaki kesin tarihleri için gözler ÖSYM'nin yapacağı son dakika duyurusuna çevrildi.

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı?

Türkiye'de yükseköğretim, kamu personeli ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların merakla beklediği 2026 yılı resmî sınav takvimi henüz yayımlanmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar neticesinde, ÖSYM'nin bir sonraki yılın (2026) sınav takvimini genellikle Kasım ayı içerisinde kamuoyu ile paylaştığı görülmektedir. Örneğin, 2025 Sınav Takvimi, 2024 yılının Kasım ayında duyurulmuştu.

Bu nedenle, 2026 takviminin de Kasım 2025'in ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.

Tüm adayların, YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS gibi büyük sınavların kesin tarih ve başvuru süreçlerini öğrenmek için takvimin kesinleştiği ve yayımlandığı anda osym.gov.tr resmî internet adresini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.