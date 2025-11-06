ÖGG sonuçları açıklandı mı? EGM 117. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimi doğrultusunda Ekim ayında tamamlanan 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim Sınavı'nın sonuç tarihi netleşti.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların heyecanla beklediği 117. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından resmî olarak duyuruldu. Buna göre 117. dönem ÖGG sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Özel Güvenlik sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet adresinden yayınlanacak.
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının değerlendirilme esasları, adayların temel eğitim ve silahlı eğitim alıp almamasına göre farklılık göstermektedir. İşte ÖGG sınavlarının 100 puan üzerinden nasıl değerlendirildiğine dair detaylı açıklama:
ÖGG Sınavlarının Değerlendirilme Esasları (100 Puan Üzerinden)
1. Silahsız Eğitim Alan Adaylar İçin Değerlendirme
Silahsız temel eğitim alan adaylar için değerlendirme, yalnızca yazılı sınavın ilk bölümü olan Temel Eğitim Yazılı Sınavı üzerinden yapılır. Bu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve adayın başarılı sayılması için belirli bir puanı geçmesi gerekir.
2. Silahlı Eğitim Alan Adaylar İçin Değerlendirme
Silahlı eğitim alan adayların başarı puanı ise iki ayrı kısımdan gelen puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Silahlı sınavın toplamı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve iki eşit ağırlıklı bölümden oluşur:
|Bölüm
|Değerlendirme Şekli
|Puan Karşılığı
|Yazılı Silah Bilgisi
|Silah bilgisi ve mevzuatını ölçen 25 soruluk ikinci kısım.
|50 Puan
|Uygulamalı Atış Sınavı
|Adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav.
|50 Puan
|Toplam Silah Puanı
|(Yazılı Silah Bilgisi Puanı + Uygulama Puanı)
|100 Puan
Başarı Şartı
Silahlı eğitim almış adayların başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın aynı anda sağlanması gerekmektedir:
Ortalama Şartı: Yazılı Silah Bilgisi Puanı ve Uygulamalı Atış Puanı'nın toplamının aritmetik ortalamasının (Başarı Puanı) en az altmış (60) olması.
Minimum Puan Şartı: Hem Yazılı Silah Bilgisi puanının hem de Uygulamalı Atış Puanı'nın her birinin en az elli (50) olması.
Örneğin, bir adayın Silah Bilgisi'nden 50, Atış Sınavı'ndan 70 aldığı durumda:
Bu aday başarılı sayılır.