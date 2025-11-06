ÖGG sonuçları açıklandı mı? EGM 117. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının değerlendirilme esasları, adayların temel eğitim ve silahlı eğitim alıp almamasına göre farklılık göstermektedir. İşte ÖGG sınavlarının 100 puan üzerinden nasıl değerlendirildiğine dair detaylı açıklama:

ÖGG Sınavlarının Değerlendirilme Esasları (100 Puan Üzerinden)

1. Silahsız Eğitim Alan Adaylar İçin Değerlendirme

Silahsız temel eğitim alan adaylar için değerlendirme, yalnızca yazılı sınavın ilk bölümü olan Temel Eğitim Yazılı Sınavı üzerinden yapılır. Bu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve adayın başarılı sayılması için belirli bir puanı geçmesi gerekir.

2. Silahlı Eğitim Alan Adaylar İçin Değerlendirme

Silahlı eğitim alan adayların başarı puanı ise iki ayrı kısımdan gelen puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Silahlı sınavın toplamı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve iki eşit ağırlıklı bölümden oluşur: