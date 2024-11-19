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Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması

Koç Holding A.Ş. bugün (19 Kasım) KAP'a 'Kredi Derecelendirmesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

19 Kasım 2024 | 22:04
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu bilgiler verildi: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun ‘'BB-''ye, transfer ve konvertibilite değerlendirmesinin ise ‘'BB''ye yükseltilmesini takiben Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uzun vadeli kredi notumuz "BB+"'ya yükseltilmiş, görünüm "durağan" olarak belirlenmiş, kısa vadeli kredi notumuz ise "B" olarak teyit edilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.

 

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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
GERİ
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