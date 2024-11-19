Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu bilgiler verildi: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun ‘'BB-''ye, transfer ve konvertibilite değerlendirmesinin ise ‘'BB''ye yükseltilmesini takiben Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uzun vadeli kredi notumuz "BB+"'ya yükseltilmiş, görünüm "durağan" olarak belirlenmiş, kısa vadeli kredi notumuz ise "B" olarak teyit edilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.