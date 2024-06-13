ARA
Bist 100
10407,95
2,38%
Bist 100
Dolar/TL
32,2972
0,0237%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8905
-0,0322%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0803
-0,0578%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2404,42
-0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi

Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi

Koç Holding bugün (13 Haziran) KAP'a 'Koç Topluluğu hakkında mesnetsiz ve gerçeğe aykırı yapılan haber ve söylentiler' konulu bir açıklama yaptı. Açıklamada örnekler verilirken 'dolandırıcılık' girişimlerine karşı da uyarıda bulunuldu.

13 Haziran 2024 | 09:13
Son Güncellenme: 13 Haziran 2024 | 09:21
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi

Koç Holding'ten yapılan açıklama şöyle: 

Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapılmakta; bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahipleri zarar görmekte ve Şirketimize çok sayıda şikâyet ve talep iletilmektedir.

Bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak;

  •  Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği;
  • Topluluk Şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için Özel Durum Açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği; 
  • Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği; görülmüştür.
  • Söz konusu paylaşımlar için şirketimiz kurumsal internet sitesinde gerekli uyarılarda bulunulmuş, gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  • Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgiler, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız.
     

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler
Koç Holding Hisse Haberleri (KCHOL)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2404,42 -0,43%
  • ALTIN ONS 2315,55 -0,41%
  • BIST 100 10407,95 2,38%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,169 0,308%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37418 0,14612%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,01 -1,3203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2972 0,0237%
  • EURO/DOLAR 1,0803 -0,0578%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8905 -0,0322%
  • STERLIN/DOLAR 1,27861 -0,09767%
Borsa Haberleri
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
GERİ
İLERİ
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL