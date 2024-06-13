Koç Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapılmakta; bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahipleri zarar görmekte ve Şirketimize çok sayıda şikâyet ve talep iletilmektedir.

Bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak;