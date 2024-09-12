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Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı

Koç Metalurji A.Ş.'den bugün (12 Eylül) KAP'a 'Pay Geri Alım Programı Hakkında' hakkında açıklama yapıldı.

12 Eylül 2024 | 20:11
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı

Koç Metalurji A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 12.09.2024 tarihinde yapılan toplantıda;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" (Tebliğ) hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/77 sayılı, 09.03.2023 tarih ve 13/314 sayılı ilke kararları kapsamında Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığının düşünülmesi, pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması ve Şirketimiz pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan ekteki Pay Geri Alım Programı çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için Tebliğ'in 5'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı alınmak üzere başvuruda bulunulmasına,

2) Pay geri alım işlemleri için ayrılan fonun 500.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu fonun Şirketimizin kaynaklarından karşılanmasına, geri alıma konu toplam pay adetinin 30.000.000 adet olarak belirlenmesine ve Pay Geri Alım Programı süresinin SPK onay tarihinden itibaren azami 6 ay olarak belirlenmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" madde 5/6 hükmü uyarınca, yönetim kurulu kararı ile pay geri alımı yapılabilmesi için bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

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