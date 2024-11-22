ARA
DOLAR
34,55
0,18%
DOLAR
EURO
35,98
-0,71%
EURO
GRAM ALTIN
3000,25
1,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9549,89
1,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması

Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması

Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) bugün (22 Kasım) KAP'a 'Pay Geri Alım Programının Olağanüstü Genel Kurul onayı' hakkında açıklama yaptı.

22 Kasım 2024 | 16:36
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2024 tarih 21 sayılı toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanan Pay Geri Alım Programı'na göre,
Geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 adet ve azami fonunun ise kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmesine, Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin en fazla 6 (altı) ay geçerli olmasına ilişkin hazırlanan "Geri Alım Programı" 22.11.2024 (bugün) tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmüş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3000,25 1,28%
  • ALTIN ONS 2701,21 1,11%
  • BIST 100 9549,89 1,94%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,864 0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39827 0,10452%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,025 2,1037%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5471 0,1767%
  • EURO/DOLAR 1,0407 -0,6842%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9843 -0,7058%
  • STERLIN/DOLAR 1,25217 -0,59106%
Borsa Haberleri
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
GERİ
İLERİ
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL