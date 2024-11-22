Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2024 tarih 21 sayılı toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanan Pay Geri Alım Programı'na göre,

Geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 adet ve azami fonunun ise kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmesine, Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin en fazla 6 (altı) ay geçerli olmasına ilişkin hazırlanan "Geri Alım Programı" 22.11.2024 (bugün) tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmüş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

