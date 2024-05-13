Koç Metalurji A.Ş. halka arz edilen son 2 şirket arasında. Halka arzda 2.633.984'i yurt içi bireysel olmak üzere toplam 2.634.178 yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Koç Metalurji'nin borsada işlem göreceği tarih de bugün belli oldu. Şirket payları 17 Mayıs 2024'ten itibaren borsada işlem görecek. KAP bildirimi şöyle:

Koç Metalurji A.Ş.'nin (Şirket) 125.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 455.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,50 TL/pay baz fiyat, "KOCMT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.