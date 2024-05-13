Altınay Savunma halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Birim pay fiyatı 32 TL olarak belirlenen Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyordu. Altınay Savunma halka arz sonuçları bugün açıklandı.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI

Altınay Savunma Teknoloji halka arzına ilişkin KAP'a yapılan bildirimde şu detaylar yer aldı:

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (“ALTNY”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ALTINAY SAVUNMA KAÇ LOT DAĞITTI?

Altınay Savunma halka arzında 58.823.530 nominal/adet hisse satışa sunuldu. Halka arzda bireysel yatırımcılara 11-12 lot pay düştüğü tahmin ediliyor.