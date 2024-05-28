Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) dün KAP'a Genel Kurul'un temettü kararını birleştirdi. Açıklamada Genel Kurulda verilen önerge doğrultusunda nakit ve bedelsiz kar payı tutarının değiştirilerek kabul edildiği bildirildi.
- Buna göre pay başına brüt 0,3041501 TL, net 0,2737350 TL temettü dağıtılacak.
- Daha önceki teklif pay başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL idi. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 3 Temmuz 2024.
- Pay biçiminde 39,43965 dağıtılacak kar payı oranı ise yüzde 39,43965 oldu. İlk teklif yüzde 54,64716 idi.
KOCAER ÇELİK'İN TEMETTÜ AÇIKLAMASI
Şirketimizin, 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL Dağıtılabilir Net Dönem karının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olmak üzere toplam 459.343.365 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, nakit kar payı ödemesinin en geç 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verilmişti.
- Şirketimizin 27.05.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinde 100.000.000 TL olarak yer alan nakit kar payı tutarının 200.000.000 TL olarak ve 359.343.365 TL olarak yer alan bedelsiz kar payı tutarının ise 259.343.365 TL olarak kar dağıtımına ilişkin teklifin değiştirilerek kabul edilmesi, işbu kapsamda Şirket ortaklarımıza net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Nakit Temettü Tutarı olan 200.000.000 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup oyçokluğu ile kabul edilmiştir.