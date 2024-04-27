Bu hafta bedelsiz sermaye artırımı kararı alan 5 şirket

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.956,11 puanı gördü. Borsada 5 şirket ise KAP'a yaptıkları bildirimlerde bedelsiz sermaye artırımı kararı aldıklarını duyurdu. İşte o şirketler:



1- INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (INVEO) - (%316,66)

25 Nisan'daki KAP bildiriminde şöyle denildi:

1- 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin 240.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 715.270.724,22 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 44.729.275,78 TL'si enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 2023 geçmiş yıl karından karşılanmak üzere %316,67 oranında 760.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2-760.000.000 TL nominal değerli payların 760.000 TL'sinin A grubu nama, 759.240.000 TL'sinin B grubu hamiline olarak ihraç edilmesine,

3-Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına payları oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4- Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,karar verilmiştir.

2- KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER) (%239,8878)

25 Nisan'da KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1.577.430.000 TL artırılarak 657.570.000 TL'den 2.235.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 1.577.430.000 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farkları, emisyon primi, yedek akçeler ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

Sermaye artırımında kullanılacak olan 1.577.430.000TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%239,8878) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

3- OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN) (%1809)

26 Nisan'da KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulumuzun 26.04.2024 tarihli toplantısında;

1. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 379.057.391 TL artırılarak 20.942.609 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2- Artırılan tutarın tamamının İç kaynaklardan (Geçmiş Yıllar Karları) hesabından karşılanmasına,

3- Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4- Artırılan 379.057.391 TL tutarındaki sermayenin 814.491,766 TL tutarındaki (814.492 adet) kısmının nama yazılı A grubu paylardan, 378.242.899,234 TL tutarındaki (378.242.899 adet) kısmının ise hamiline yazılı B grubu paylardan oluşmasına,

5- Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

4- AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) (%1100)

26 Nisan'da KAP'a yapılan bildirim şöyle:

-Şirketimizin 6.500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 323.750.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan olmak üzere 3.561.250.000 TL arttırılarak 3.885.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

-Sermaye artışı için gerekli iç kaynağın tamamının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetime tabi mali tablolarda yer alan "Sermaye düzeltme farkları" hesabından kullanılmasına,

-Sermayeye ilave edilecek 3.561.250.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,

-Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir

5- HEDEF HOLDİNG A.Ş. (HEDEF) (%400)

26 Nisan'da KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 26.04.2024 tarih ve 8 sayılı toplantısında;

1. Şirketimizin 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ve geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere %400 oranında bedelsiz olarak 1.500.000.000 TL artırılarak 1.875.000.000 TL'sına çıkarılmasına,

2. Artırılan 1.500.000.000 TL'lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların,124.999.999,988.-TL kısmının A Grubu nama yazılı, 1.375.000.000,012 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin ekli sekilde tadiline,

4. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına, oy birliği ile karar verildi.