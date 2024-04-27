Lila Kağıt halka arz tarihi belli oldu: Kaç lot dağıtacak?

Lila Kağıt'n halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. İşte Lila Kağıt halka arz tarihi, halka arz detayları ve şirketten yapılan açıklama:

LİLA KAĞIT TALEP TOPLAMA TARİHİ VE FİYATI

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla talep toplama 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde, pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleştirilecek.

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacak.

Lila Kağıt, Borsa İstanbul'da "LILAK" koduyla işlem görecek.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL'den 590 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli 90 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli 30 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli 120 milyon adet B grubu payları halka arz edilecek.

Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesiyle Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

HALKA ARZ DETAYLARI

Talep Toplama Tarihleri: 30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat İle Talep Toplama

Fiyat:37,39 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Halka Arz Büyüklüğü ve Oranı: Sermaye Artırımı: 90.000.000 TL - Ortak Satış: 30.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı : %20,34

Fiyat İstikrarı: Bist’te işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün

Tahsisat Grupları:

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %70 (84.000.000 TL)

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 (24.000.000 TL)

- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 (12.000.000 TL)

LİLA KAĞIT HAKKINDA

Şirket 2006 yılında kuruldu. Şu anki yönetim kurulu başkanı Orhan Öğücü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lila Kağıt, dünyada 5 kıtada 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatıyla birlikte, Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markalarıyla temizlik kağıdı sektöründe yer alıyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü şunları söylüyor: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından, halka arz sürecine girmiş bulunuyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. Ezber bozan yaklaşımı ve öncü yatırımlarıyla sektörüne itici güç sağlayan Lila Kağıt olarak, markalarımız sayesinde iç pazarda elde ettiğimiz sağlam pozisyonumuz ve 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatımızla, stratejilerimiz doğrultusunda geleceğe güvenle ilerliyoruz. Halka arzda aramıza katılacak yatırımcılarımızla birlikte, sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz."



