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Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 500) onayı almıştı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

29 Kasım 2024 | 22:08
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 22:08
Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a iç kaynaklardan sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanım tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 3 Aralık 2024. Şirketten bugün yapılan açıklama şöyle: 25.11.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; İhraç edilecek 1.080.800.000,000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 03.12.2024 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Açıklama şu bilgiler de yer alıyor:

Ödeme Tarihi 05.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.12.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 29.11.2024
 

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GERİ
İLERİ
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