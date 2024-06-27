ARA
Bist 100
10561,87
0,72%
Bist 100
Dolar/TL
32,8998
0,1731%
Dolar/TL
Euro/TL
35,193
0,2127%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0697
0,1535%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2446,52
0,82%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi

Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi

Küresel halka arz sayısının bu yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 551 olduğu belirtildi.

27 Haziran 2024 | 11:55
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'nun ocak-haziran dönemi sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 azalarak 551 oldu.

Aynı dönemde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 52,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Halka arz yoluyla elde edilen gelirde de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 düşüş oldu.

Halka arz sayısındaki gerilemede Asya-Pasifik tarafında görülen zayıflık etkili oldu.

Raporda, "Bu sonuç temel olarak Asya-Pasifik bölgesindeki halka arz faaliyetlerinin yavaşlamasından kaynaklanırken, Amerika ve Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgelerinde ilk yarıda güçlü bir büyüme görüldü." ifadesine yer verildi.

Bu dönemde Amerika bölgesinde gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 77'den 86'ya, elde edilen gelir de yüzde 67 artışla 17,8 milyar dolara yükseldi.

Asya-Pasifik bölgesinde ise halka arz işlemlerinin sayısı 237’den 216'ya, elde edilen gelir de yüzde 73 azalışla 10,4 milyar dolara indi.

Öte yandan, EY'nin hesaplamaları ve tahminlerine göre küresel halka arz sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 azaldı. İkinci çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31 düşerek 27,8 milyar dolara geriledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2446,52 0,82%
  • ALTIN ONS 2312,93 0,64%
  • BIST 100 10561,87 0,72%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,493 -0,193%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36793 -0,08473%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,66 -3,1098%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8998 0,1731%
  • EURO/DOLAR 1,0697 0,1535%
  • EURO/TURK LIRASI 35,193 0,2127%
  • STERLIN/DOLAR 1,26448 0,18857%
Borsa Haberleri
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL