1- GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) DAĞITACAK

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL temettü dağıtacak. Her taksitte 0,3333332 TL kar payı ödenecek. Tarih henüz belli olmadı.

2- TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (TMPOL) DAĞITMAMA TEKLİFİ

Kap bildirimi şöyle: Şirket Yönetim kurulumuz 29.04.2024 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ; 2023 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2024 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılması hususunun Olağan Genel Kurulda teklif edilmesi kararı alınmıştır.



3- DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) - DAĞITMAYACAK

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 29.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin yasal kayıtlarına göre 2023 yılında oluşan 792.372.856,10 TL dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca 765.713.377,98 TL enflasyon düzeltme farkları indirildikten sonra kalan 26.659.478,12 TL'den %5 oranında (1.332.973,91 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

1.332.973,91 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında Şirketimizin TMS/TFRS'ye göre net dağıtılabilir dönem karı 1.606.728.286,09 TL olmakla birlikte, yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karının 25.326.504,21 TL olduğu dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, karar verilmiştir.



4- ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2023 yılı faaliyetlerinden #646.625.265# TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda da #27­.697.935­# TL dönem karı gerçekleşmiştir. 2023 yılı net dönem karının #26.334.000# TL'lık kısmının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin % 10 oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Şirket ana sözleşmesine ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinde gösterilen şekilde nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

5- ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OZKGY) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 2.941.966.408,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 2.025.604.713,98 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı gerçekleşmiştir. Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesi kapsamında ve ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde; karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) - DAĞITACAK

Sabancı Holding pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024

7- KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul'da onaylanan temettü tarihi ve miktarı duyuruldu. Buna göre Kuzey Boru, pay başına brüt 0,5274905 TL, net 0,4747414 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Haziran 2024. Ödeme tarihi ise 28 Haziran 2024 olacak.

8- FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. (FORMT) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi: Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre (104.137.013) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 6.452.709 TL kar oluşmuştur. Geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten sonra dağıtılacak kar çıkmamaktadır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9- ERBOSAN'DAN (ERBOS) SPK TALEBİYLE YENİ TEMETTÜ AÇIKLAMASI - DAĞITMA TEKLİFİ

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. de bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifine ilişkin ek açıklama yaptı. Şirket, "Sermaye piyasası kurulunun ek bilgi talebine istinaden aşağıdaki açıklama gereği doğmuştur" diyerek şu bilgileri paylaştı: "Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlanmış gelir tablosunda dönem zararı oluştuğu ve Geçmiş Yıllar Karları veya Zararlarında ise 1.494.916.110 TL bulunmaktadır. Şirketimiz yasal kayıtlarında yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunması nedeniyle, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 50.000.000,00 TL nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir".

Açıklamaya göre pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL kar payı ödemesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 04 Haziran 2024

