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Logo Yazılım'dan temettü kararı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

19 Mart 2025 | 22:37
Logo Yazılım'dan temettü kararı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Haziran. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli toplantısında;

1- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 304.739.632 TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 351.862.567-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. (Yasal Kayıtlara göre ise toplam 781.311.558 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu belirlenmiştir.)

2- Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 500.000.000.-TL'lik (nominal değeri 1,00.-TL'lik pay başına brüt 5,26316-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %526,316TL) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

iii. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 30 Haziran 2025 tarihinde başlanması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
 

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