Logo Yazılım (LOGO) kesinleşen temettü kararını duyurdu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (10 Haziran 2024) genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre Logo Yazılım pay başına brüt 4 TL, net 3,6 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 28 Haziran 2024 olarak duyuruldu. Nakit kâr payının pay sahiplerine dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına karar verildi.Şirketten yapılan açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.