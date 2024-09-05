M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?

M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye sebep olurken, şirketlerin hisseleri de bu durumdan etkilendi.

Virüs nedeniyle 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 binden fazla kişi hayatını kaybederken, hastalık Filipinler, Tayvan, Tayland, İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da görüldü.

DSÖ'nün, M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklamasıyla geçen ay borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandırırken, hava yolu şirketleri kaybettirdi.

Analistler, virüsün Kovid-19 gibi küresel çapta yayılabileceğine yönelik öngörülerin, seyahat, turizm, taşımacılık gibi alanları olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla hava yolu şirketlerinin hisselerinin geçen ay genel anlamda düşüş kaydettiğini söyledi.

Japon Precision System Science Co ile Danimarkalı Bavarian Nordic'in hisseleri dikkati çekti

Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri de yüzde 43,4 değer kazandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun internet sitesinde de Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" veya "Modifiye Aşı Ankara-Bavarian Nordic", AB ve İngiltere'de onaylı tek M çiçeği aşısı olduğu ifade ediliyor.

Aşının, ABD ve İsviçre'de JYNNEOS, Kanada'da IMVAMUNE ismiyle pazarlandığı belirtiliyor. Aşı, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılabiliyor.

Borsalarda, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline yüzde 9,6, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis yüzde 8,4, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi yüzde 7,3, ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson yüzde 5,1, ABD merkezli Merck & Co yüzde 4,7, Çin merkezli Shanghai ZJ Bio-Tech Co yüzde 4,5, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences yüzde 3,9, Almanya merkezli Bayer yüzde 1,3, İsviçre merkezli Roche yüzde 0,5 kazandırdı.

Yatırımcısına, Çinli Sinopharm Group yüzde 1, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer yüzde 5, Emergent Biosolutions da yüzde 34,6 kaybettirdi.

China Southern Airlines'ın hisseleri yüzde 3,5'ten fazla düşüş kaydetti

Küresel hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Çinli China Southern Airlines yüzde 3,7, Kanadalı Air Canada yüzde 3, ABD'li United Airlines yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air yüzde 1,2, ABD merkezli Delta Airlines yüzde 1,2, Japon Japan Airlines yüzde 0,3, diğer ABD'li şirket American Airlines yüzde 0,2 kaybettirdi.

Fransız Air France'ın hisselerinde ise yatay bir seyir görüldü.

AĞUSTOS RAKAMLARI

Öte yandan Alman Lufthansanın hisseleri yüzde 1,6, Avustralyalı Qantas'ın hisseleri yüzde 3,9, ABD'li Southwest Airlinesın hisseleri yüzde 7,3 arttı. Dünyanın önde gelen ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik ve hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performansları şöyle:

Şirket Ağustos ayı hisse performansı (yüzde) Precision System Science Co +67,1 Bavarian Nordic +43,4 GlaxoSmithKline +9,6 Novartis +8,4 Sanofi +7,3 Johnson & Johnson +5,1 Merck & Co +4,7 Shanghai ZJ Bio-Tech Co +4,5 Gilead Sciences +3,9 Bayer +1,3 Roche +0,5 Sinopharm Group -1 Pfizer -5 Emergent Biosolutions -34,6



