ARA
DOLAR
34,01
0,06%
DOLAR
EURO
37,87
0,54%
EURO
GRAM ALTIN
2750,58
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
9968,35
-0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?

M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklamasıyla geçen ay borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandırırken, hava yolu şirketleri kaybettirdi.

05 Eylül 2024 | 11:14
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?

M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye sebep olurken, şirketlerin hisseleri de bu durumdan etkilendi.

Virüs nedeniyle 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 binden fazla kişi hayatını kaybederken, hastalık Filipinler, Tayvan, Tayland, İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da görüldü.

DSÖ'nün, M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklamasıyla geçen ay borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandırırken, hava yolu şirketleri kaybettirdi.

Analistler, virüsün Kovid-19 gibi küresel çapta yayılabileceğine yönelik öngörülerin, seyahat, turizm, taşımacılık gibi alanları olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla hava yolu şirketlerinin hisselerinin geçen ay genel anlamda düşüş kaydettiğini söyledi.

Japon Precision System Science Co ile Danimarkalı Bavarian Nordic'in hisseleri dikkati çekti

Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri de yüzde 43,4 değer kazandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun internet sitesinde de Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" veya "Modifiye Aşı Ankara-Bavarian Nordic", AB ve İngiltere'de onaylı tek M çiçeği aşısı olduğu ifade ediliyor.

Aşının, ABD ve İsviçre'de JYNNEOS, Kanada'da IMVAMUNE ismiyle pazarlandığı belirtiliyor. Aşı, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılabiliyor.

Borsalarda, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline yüzde 9,6, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis yüzde 8,4, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi yüzde 7,3, ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson yüzde 5,1, ABD merkezli Merck & Co yüzde 4,7, Çin merkezli Shanghai ZJ Bio-Tech Co yüzde 4,5, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences yüzde 3,9, Almanya merkezli Bayer yüzde 1,3, İsviçre merkezli Roche yüzde 0,5 kazandırdı.

Yatırımcısına, Çinli Sinopharm Group yüzde 1, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer yüzde 5, Emergent Biosolutions da yüzde 34,6 kaybettirdi.

China Southern Airlines'ın hisseleri yüzde 3,5'ten fazla düşüş kaydetti

Küresel hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Çinli China Southern Airlines yüzde 3,7, Kanadalı Air Canada yüzde 3, ABD'li United Airlines yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air yüzde 1,2, ABD merkezli Delta Airlines yüzde 1,2, Japon Japan Airlines yüzde 0,3, diğer ABD'li şirket American Airlines yüzde 0,2 kaybettirdi.

Fransız Air France'ın hisselerinde ise yatay bir seyir görüldü.

AĞUSTOS RAKAMLARI

Öte yandan Alman Lufthansanın hisseleri yüzde 1,6, Avustralyalı Qantas'ın hisseleri yüzde 3,9, ABD'li Southwest Airlinesın hisseleri yüzde 7,3 arttı. Dünyanın önde gelen ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik ve hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performansları şöyle:

ŞirketAğustos ayı hisse performansı (yüzde)
Precision System Science Co+67,1
Bavarian Nordic+43,4
GlaxoSmithKline+9,6
Novartis+8,4
Sanofi+7,3
Johnson & Johnson+5,1
Merck & Co+4,7
Shanghai ZJ Bio-Tech Co+4,5
Gilead Sciences+3,9
Bayer+1,3
Roche+0,5
Sinopharm Group-1
Pfizer-5
Emergent Biosolutions-34,6


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2750,58 0,83%
  • ALTIN ONS 2516,94 0,92%
  • BIST 100 9968,35 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,522 -0,16%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35096 0,03739%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 1,9289%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0059 0,0605%
  • EURO/DOLAR 1,1099 0,1371%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8683 0,5428%
  • STERLIN/DOLAR 1,31652 0,14567%
Borsa Haberleri
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL