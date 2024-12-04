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Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

04 Aralık 2024 | 22:02
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. yönetim kurulu %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 04.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 25.000.000 TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 200.000.000 TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 300 oranında (her 1 hisse için 3 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 75.000.000 TL arttırılarak toplam 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Beheri 1 TL olarak çıkarılacak 75.000.000 TL nominal değerli toplam 75.000.000 adet söz konusu payın bedelsiz olarak ve Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında; a) Nama yazılı (A) grubu ve 12.750.000 TL nominal değerli 12.750.000 adet pay, b) Hamiline yazılı (B) grubu ve 62.250.000 TL nominal değerli 62.250.000 adet pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

3. Şirketimizce yapılacak sermaye artış tutarı olan 75.000.000 TL'nin tamamının TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları " hesabından karşılanmasına,

4. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

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