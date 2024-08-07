Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu pay başına brüt 1,8 TL, net 1,6200000 TL kar payı avansı kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Ekim, ödeme tarihi 4 Ekim. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 01.01.2024 – 30.06.2024 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldığı için ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına ve net dönem kârından brüt 45.000.000 TL'nin; 25.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,8 TL ( hisse başına brüt %180), hisse başına net 1,62 TL (hisse başına net %162) tutarında Kâr Payı Avansı'nın 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

