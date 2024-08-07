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Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) bugün KAP'a 'Kar Payı Avansı Ödemesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nı duyurdu.

07 Ağustos 2024 | 20:40
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu pay başına brüt 1,8 TL, net 1,6200000 TL kar payı avansı kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Ekim, ödeme tarihi 4 Ekim. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 01.01.2024 – 30.06.2024 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldığı için ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına ve net dönem kârından brüt 45.000.000 TL'nin; 25.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,8 TL ( hisse başına brüt %180), hisse başına net 1,62 TL (hisse başına net %162) tutarında Kâr Payı Avansı'nın 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.
 

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Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
GERİ
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