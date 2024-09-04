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Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi

Piyasalarda artan resesyon endişesi ve ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst soruşturmasında Nvidia'ya mahkeme celbi göndermesinin ardından şirket Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Nvidia hisseleri, %9,5 düşüşle 279 milyar dolar değer kaybetti.

04 Eylül 2024 | 10:38
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi

Asya ve ABD piyasalarında hisse fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki endişelerin artmasıyla düştü. Veriler ABD'de imalat faaliyetlerinin durgun seyrettiğini gösterirken, yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak istihdam rakamlarına odaklanmış durumda.

Öte yandan ABD hükümetinin yapay zeka soruşturmasının bir parçası olarak Nvidia ve diğer şirketlere mahkeme celbi göndermesinin teknoloji hisselerinde sert kayıpların yaşanmasına neden oldu. 

Salı günü New York'ta S&P 500 endeksi %2'den fazla düşüşle kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %3'ün üzerinde düştü.

Amerikan çip devi Nvidia, yapay zekâdaki (AI) patlamaya ilişkin iyimserliğin azalmasıyla sert bir darbe aldı. Şirket hisseleri %9,5 oranında düşerek borsa değerinden 279 milyar dolar sildi.

Nvidia'nın sert düşüş piyasanın genelini etkiledi. Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.
 

 

 

 

 

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Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
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Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
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Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
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GERİ
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