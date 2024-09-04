Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi

Asya ve ABD piyasalarında hisse fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki endişelerin artmasıyla düştü. Veriler ABD'de imalat faaliyetlerinin durgun seyrettiğini gösterirken, yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak istihdam rakamlarına odaklanmış durumda.

Öte yandan ABD hükümetinin yapay zeka soruşturmasının bir parçası olarak Nvidia ve diğer şirketlere mahkeme celbi göndermesinin teknoloji hisselerinde sert kayıpların yaşanmasına neden oldu.

Salı günü New York'ta S&P 500 endeksi %2'den fazla düşüşle kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %3'ün üzerinde düştü.

Amerikan çip devi Nvidia, yapay zekâdaki (AI) patlamaya ilişkin iyimserliğin azalmasıyla sert bir darbe aldı. Şirket hisseleri %9,5 oranında düşerek borsa değerinden 279 milyar dolar sildi.

Nvidia'nın sert düşüş piyasanın genelini etkiledi. Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

