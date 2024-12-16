Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Aralık olarak duyuruldu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 376.200.000 -TL(ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %190 oranında artış ile 714.780.000 TL artırılarak 1.090.980.000 TL'ye çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı bülten ile Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin 16.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2024 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.