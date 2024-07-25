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Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklamada Genel Kurul'un temettü kararı duyuruldu.

25 Temmuz 2024 | 18:52
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. kesinleşen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,4975124 TL, net 0,4477611 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos olarak açıklandı.
Şirketten yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar payı dağıtımı maddesi görüşülmüş olup, dağıtılacak olan kar payının 27.08.2024 tarihinde nakit kar payı olarak dağıtılmasına genel kurul toplantısında karar verilmiştir.

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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
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