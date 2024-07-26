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Matriks (MTRKS) ünvanını değiştirdi

Matriks, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararla "Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi" olan ünvanının "Matriks Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verdi.

26 Temmuz 2024 | 17:43
Matriks (MTRKS) ünvanını değiştirdi

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Toplantıda, şirketin stratejik yönelimlerini ve genişleyen faaliyet alanlarını daha iyi yansıtmak amacıyla şirket ünvanının "Matriks Finansal Teknolojiler AŞ" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Genel Kurul toplantısında, brüt 20 milyon lira olarak belirlen nakit temettü ödemesine ek olarak yüzde 150'lik bedelsiz sermaye artışıyla 40 milyon 200 bin lira olan şirket sermayesinin 100 milyon 500 bin liraya çıkarılması kararı alındı.

Geçmiş dönemde yapılan sosyal sorumluluk ve bağış çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda 2024 için bağışların üst sınırı 4 milyon lira olarak belirlendi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ulusal ve uluslararası düzeydeki dalgalanmalara rağmen, sağlıklı ve sürdürülebilir finansal yapılarını geçmiş genel kurullarda olduğu gibi koruduklarını belirtti.

Tutar, Matriks'in ortaya çıkış hikayesinden ilham alarak sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak üzere geliştirilen Matriks Ekosistem Programı'nın detaylarına dikkati çekerek, "Ekosistem Programı'mız beklentilerimizin ötesinde bir ilgi gördü. 56 ekiple bire bir görüşmeler yaptık. Base Interactive ve Cronexis'in kuruluşuna katıldık, ArfCapital'e ortak olduk, hala temas içinde olduğumuz girişimler de var. Ekosistem programını önümüzdeki yıllarda da geliştirerek sürdürme arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Matriks bünyesindeki diğer şirketlerin faaliyet detaylarına da değinen Tutar, "Kurucu ortağı olduğumuz Matriks Algo Solutions şirketimizin faaliyetleri özellikle son dönemde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yüksek bir ilgi görüyor. İştirakimiz Rootech firmasının faaliyet kapsamında, kripto para tarafında çok değerli bir altyapı ve çevre ürünleri geliştirdik. Bu konudaki ticari konumlanmamızı ilerleyen yasal ve mevzuatsal süreçlere göre değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tutar, halka arz sonrasında yapılan iki geri alım programının detaylarına vurgu yaptı.

Tutar, "Geri alım programları kapsamında yapılan işlemlerin sonrasında edinilen toplam hisse adedi 1 milyon 148 bin 516. Bunlardan 30 bin adedi ilgili tebliğ gereği geçtiğimiz günlerde satılmıştır. Mevcut 1 milyon 118 bin 516 adet payın sermayeye oranı yüzde 2,7824." bilgisini verdi.

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