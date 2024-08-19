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Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş.'den (MEGAP) bugün (19 Ağustos) KAP'a Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin şirket hakkındaki konkordato kararına ilişkin açıklama yapıldı.

19 Ağustos 2024 | 20:13
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2024 | 20:24
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MEGAP) bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı Eda Özhan tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16.08.2024 tarihinde 2024/757 Esas numarası ile açılan dava sonucunda, ilgili Mahkeme tarafından 19.08.2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verilmiştir.

Şirketimiz hakkında verilen konkordato başvurusu, Şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım süreci halen devam etmekte olup, başvuru için gerekli olan evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.

Şirketimiz sermayesinin artırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir. Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir.

PAY SATIŞ BAŞVURUSUNA RET

Öte yandan şirketten bugün KAP'a yapılan bir diğer bildirimde ise "Şirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın 16.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu pay satışına ilişkin başvurunun Kurul tarafından olumsuz karşılandığı Eda ÖZHAN tarafından Şirketimize bildirilmiştir" denildi.
 

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