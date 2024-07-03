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Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (3 Temmuz) KAP'a yaptığı bildirimde temettü karanını paylaştı.

03 Temmuz 2024 | 09:35
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde temettü kararı duyuruldu. Buna göre şirket pay başına brüt  0,0699853 TL, net 0,0629867 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 18 Temmuz 2024.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada temettü teklifini şöyle duyurmuştu: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımıza göre 60.835.526 TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 131.033.608 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Şirketimizin 04.06.2024 tarihli 2024-14 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, söz konusu net dönem kârından yapılacak kar dağıtımı ile ilgili olarak 02.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

 

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Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
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