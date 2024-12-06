Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 28.050.000 TL çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1100'ü oranında (her 1 pay için 11 yeni pay) 308.550.000 TL arttırılarak 336.600.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.12.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.