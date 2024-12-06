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Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında. Şirketten bugün KAP'a açıklama yapıldı.

06 Aralık 2024 | 10:41
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 28.050.000 TL çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1100'ü oranında (her 1 pay için 11 yeni pay) 308.550.000 TL arttırılarak 336.600.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.12.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
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