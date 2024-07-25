Mia Teknoloji A.Ş.'den (MIATK) bugün (25 Temmuz) KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimizin içerisinde bulunduğu iş ortaklığının, NATO Communications and Information Agency (NCIA) tarafından Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) (Birleşik Krallık, Hollanda, Yunanistan) projesine ait sözleşme imza törenine davet edildiği 16.07.2024 tarihli "NATO İhalesi Sözleşme İmza Davet Duyurusu" konulu bildirim kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sözleşme İmza töreni 25.07.2024 tarihinde NCIA Merkezinde (Hollanda-Den Haag) gerçekleştirilmiş olup, proje ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Proje Bilgileri :

Toplam Proje Tutarı: 35.999.316,35 Euro

Proje Bedeli: 33.371.935,92 Euro

Opsiyonlar: 2.627.380,43 Euro

Kapsadığı Ülkeler: Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan

Yüklenici: MEE (MİA Teknoloji, E4E, ETES) İş Ortaklığı

Proje Başlangıç Tarihi: 14.Ağustos.2024

Kazanılacak Yetenekler ve Hedefler :



- Sistemin kurulum, garanti ve bakım hizmetleri 5 yıl boyunca iş ortaklığımız tarafından verilecektir.

- Projenin geniş bir coğrafi alanda kurulması sebebiyle, elde edilecek yetenek ve kazanımlar, benzer sistemlerin yenilenmesi, bakım süreçleri, NATO'nun genişlemesine paralel olarak yeni sistemlerin tesis edilmesinde şirketimize yeni iş imkanları sağlayacaktır.

- Projenin tamamlanması ile oluşacak başarılı firma referansımız ve yetişmiş mühendislerden oluşan dinamik kadrolarımızla NATO Tedarik Portföyü içerisinde yer alacak daha büyük ölçekli projelere davet alarak ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.