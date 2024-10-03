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Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını açıkladı (30 Eylül itibarıyla)

Migros, 30 Eylül itibarıyla toplam mağaza sayısının 3550 olduğunu duyurdu.

03 Ekim 2024 | 19:01
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 19:06
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını açıkladı (30 Eylül itibarıyla)

Migros'tan bugün (3 Ekim) KAP'a yapılan bildirimde 30 Eylül itibarıyla toplam mağaza sayısı duyuruldu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz, ekli listede belirtilen 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2024 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.550'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 2 milyon 5 bin metrekareye ulaşmıştır.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
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İLERİ
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