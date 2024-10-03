Migros'tan bugün (3 Ekim) KAP'a yapılan bildirimde 30 Eylül itibarıyla toplam mağaza sayısı duyuruldu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz, ekli listede belirtilen 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2024 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.550'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 2 milyon 5 bin metrekareye ulaşmıştır.