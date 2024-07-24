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Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu

Migros Ticaret A.Ş.'den dün KAP'a yapılan açıklamada Yurt dışı bağlı ortaklık satışı duyuruldu.

24 Temmuz 2024 | 00:59
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu

Migros Ticaret A.Ş.'den dün (23 Temmuz) KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 

Daha önce Kazakistan'daki gıda perakende operasyonlarından çıkan ve faaliyetlerini sadece Almatı şehrinde bulunan alışveriş merkezinin yönetimi ile sürdüren Şirketimizin bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC'nin ("Ramstore Kazakistan") yükümlülükleri ile beraber %100 paylarının devri için, mevcut parite ile yaklaşık 34,5 milyon USD (21.578.200 USD + 11.800.000 Euro) karşılığında, TOO Evrazia Almaty şirketi ile sözleşmeler imzalanmıştır.

Yürürlüğe giren sözleşmeler kapsamında söz konusu tutarların tahsili 23 Temmuz 2024 tarihi itibariyla tamamlanmıştır. Uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda alınan bu karar, Migros'un yurt içi operasyonlarındaki karlı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacaktır. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.

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Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
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