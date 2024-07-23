Yapılan bilgilendirme şöyle: KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 19.07.2024 tarihinde aynı anda başlayan % 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı ile % 125 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 23.07.2024 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 02.08.2024 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.