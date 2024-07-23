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MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) bugün KAP'a, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) sermaye artırımında 'Hak Kullanım İşlemleri'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı.

23 Temmuz 2024 | 10:14
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 10:15
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama

Yapılan bilgilendirme şöyle: KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 19.07.2024  tarihinde aynı anda başlayan  % 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı  ile % 125 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 23.07.2024 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 02.08.2024 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

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Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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GERİ
İLERİ
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