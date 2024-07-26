Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi

Türk Hava Yolları A.O.'dan bugün (26 Temmuz) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ortaklığımızın B2 seviyesindeki kredi notunu iki kademe artırarak Ba3 seviyesine yükseltmiştir. Not görünümünü de Pozitif olarak teyit etmiştir. Moody's ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu B2'den Ba3'e ve JPY cinsi A ve B tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu B1'den Ba2'ye yükseltmiştir.

