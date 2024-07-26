Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi

Tüpraş'tan bugün (26 Temmuz) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) tarafından, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "B3"ten "B1"e yükseltilmiş, ülke görünümü "Pozitif" olarak korunmuştur. Bu gelişmeyi takiben Moody's tarafından Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B2"den iki basamak yükseltilerek "Ba3"e çıkartılmış, görünümü "Pozitif" olarak teyit edilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.

