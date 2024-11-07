ARA
DOLAR
34,24
0,12%
DOLAR
EURO
36,96
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
2936,19
0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
8852,82
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik

MSCI Türkiye endekslerinde değişikliğe gitti. Buna göre MSCI Global Standard Türkiye endeksinden bir hisse çıkarılırken, MSCI Küçük Sermayeli Şirketler Endeksi kapsamına 4 yeni şirket alınarak, 12 şirket endeksten çıkarıldı.

07 Kasım 2024 | 10:40
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik

MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik gerçekleştirildi. MSCI'nın internet sitesinde yapılan duyuruda, MSCI Global Standart Endeks Türkiye kapsamındaki, Tofaş hisselerinin endeks kapsamından çıkarıldığı ve endekse dahil edilen yeni bir hisse olmadığı bildirildi.

Öte yandan; MSCI Global Küçük Sermayeli Şirketler Endeksi'nden 12 şirket çıkartılırken, 4 yeni şirket endekse dahil edildi.

Kurumun açıklamasında; Arçelik, Astor Enerji, Tofaş ve Türk Traktör hisselerinin endeks kapsamına alındığı belirtildi.

Buna karşılık; Agrotech, Alfa Solar Enerji, Bosh Fren, Can2 Termik, Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kaleseramik, Kardemir A, Kordsa, Kuştur, Sarkuysan ve SDT Uzay ve Savunma hisselerinin endeks kapsamından çıkarıldığı ifade edildi.

MSCI'nin değişiklikleri 25 Kasım itibarı ile geçerli olacak ve endeksler bu tarihten itibaren söz konusu değişikliklerle hesaplanacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2936,19 0,35%
  • ALTIN ONS 2667,16 0,24%
  • BIST 100 8852,82 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,961 -0,394%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38847 -0,38813%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,86 0,0718%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2445 0,1227%
  • EURO/DOLAR 1,0759 0,2278%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9635 0,5892%
  • STERLIN/DOLAR 1,29063 0,14471%
Borsa Haberleri
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL