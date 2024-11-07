MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik gerçekleştirildi. MSCI'nın internet sitesinde yapılan duyuruda, MSCI Global Standart Endeks Türkiye kapsamındaki, Tofaş hisselerinin endeks kapsamından çıkarıldığı ve endekse dahil edilen yeni bir hisse olmadığı bildirildi.

Öte yandan; MSCI Global Küçük Sermayeli Şirketler Endeksi'nden 12 şirket çıkartılırken, 4 yeni şirket endekse dahil edildi.

Kurumun açıklamasında; Arçelik, Astor Enerji, Tofaş ve Türk Traktör hisselerinin endeks kapsamına alındığı belirtildi.

Buna karşılık; Agrotech, Alfa Solar Enerji, Bosh Fren, Can2 Termik, Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kaleseramik, Kardemir A, Kordsa, Kuştur, Sarkuysan ve SDT Uzay ve Savunma hisselerinin endeks kapsamından çıkarıldığı ifade edildi.

MSCI'nin değişiklikleri 25 Kasım itibarı ile geçerli olacak ve endeksler bu tarihten itibaren söz konusu değişikliklerle hesaplanacak.