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Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bilgilendirmede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu.

23 Temmuz 2024 | 14:05
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde "bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi"nin 25 Temmuz olarak belirlendiği belirtildi. KAP'a yapılan açıklama şöyle: Daha önce duyusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 3.500.000.000,-TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 230.000.000,-TL (ikiyüzotuzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 460.000.000,-TL (dörtyüzaltmışmilyonTürkLirası) artırılarak 690.000.000,-TL'ye (altıyüzdoksanmilyonTürkLirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 37/1057 sayılı kararıyla onaylanmış olup 19.07.2024 tarih ve 2024/33 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaya dair üst yazı bugün (23.07.2024) Şirketimiz tarafından tebliğ alınmıştır. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.07.2024 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılacaktır.

TARİHLER

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 25.07.2024
Ödeme Tarihi 29.07.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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GERİ
İLERİ
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