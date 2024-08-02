ARA
DOLAR
33,17
0,18%
DOLAR
EURO
35,83
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
2607,34
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10798,09
1,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti

New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti

New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin ekonominin beklenenden daha fazla yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırması sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

02 Ağustos 2024 | 00:15
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,21 azalarak 40.347,97 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,37 azalışla 5.446,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 kayıpla 17.195,61 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yeşil ışık yakması sonrası güne yükselişe başlayan endeksler, bugün açıklanan verilerin ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırmasının ardından negatif bir seyir izledi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca ABD'de inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3'lük azalış kaydetti.

Analistler, imalat sektöründeki daralma ile iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret eden verilerin Fed'in eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Zayıf gelen veriler sonrası yatırımcıların Fed'in bu yıl üç faiz indirimine gitme ihtimalini fiyatladığını kaydeden analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin de değerlendirileceğini aktardı.

Bu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına inerek şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Devam eden bilanço sezonu da takip edilirken dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 4,8 değer kazandı.

Qualcomm'un hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gelirini etkileyebileceğine dair uyarısının ardından yüzde 9,4 düştü.

Moderna'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 21 değer kaybetti.

Analistler, Amazon, Apple ve Intel'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,34 0,13%
  • ALTIN ONS 2445,1 -0,05%
  • BIST 100 10798,09 1,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,31 -0,038%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38803 0,03748%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,6796%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1664 0,1758%
  • EURO/DOLAR 1,0789 -0,0297%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8288 0,075%
  • STERLIN/DOLAR 1,27342 -0,0416%
Borsa Haberleri
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL