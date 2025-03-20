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New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında günü yükselişle tamamladı.

20 Mart 2025 | 00:01
New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 41.964,63 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 5.675,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kazançla 17.750,79 puana çıktı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik arttı." ifadesine yer verilirken, bu yıla dair enflasyon tahmini yukarı yönlü, büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. Banka öte yandan, bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin enflasyonunun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artarken, başvurular yüzde 6,2 azaldı.

Öte yandan, Tesla'nın hisseleri, şirketin California eyalet düzenleyicilerinden olası bir robotaksi hizmeti için ilk resmi onayını almasının ardından yüzde 5'e yakın yükseldi.

Dün yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

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