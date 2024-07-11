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New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı

New York borsası günü (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişle tamamladı.

11 Temmuz 2024 | 01:38
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,09 atarak 39.721,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.633,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 18.647,45 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki açıklamaları sonrasında bu yılın sonlarında faiz indirimine başlanabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, endekslerin bugünkü performansına büyük teknoloji şirketlerin hisselerindeki yükselişin de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.

Analistler, Fed'in gelecekte atacağı para politikası adımlarına daha fazla ipucu için yatırımcıların yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü yayımlanacak banka bilançolarını beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7 olurken mortgage başvuruları yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2,5, Apple'ın hisseleri yüzde 2, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5, Alphabet ile Meta'nın hisseleri de yüzde 1 değer kazandı.

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