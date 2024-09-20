New York borsası 'ralliyle' kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,26 artışla 42.025,19 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,70 artışla 5.713,64 puana yükseldi. Nasdaq endeksi de 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,49 kazançla 18.011,51 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Fed'in yarım puanlık faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü başlatmasının ardından ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerinin artmasıyla pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Dün politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indiren Fed, faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti. Gelecek döneme ilişkin tahminlerini de açıklayan Banka, bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini vermişti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 4 ayın en düşük seviyesine inmesi piyasalardaki pozitif seyre katkıda bulundu. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasalardaki pozitif seyre teknoloji hisselerindeki yükseliş öncülük ederken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,9 ve AMD'nin hisseleri yüzde 5,7 yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3,7, Meta'nın hisseleri yüzde 3,9, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,8 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.