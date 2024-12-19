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New York borsasında sert düşüş: Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var

New York borsası, FED'in 2025 yılında daha önce öngörülen dört faiz indirimi yerine iki faiz indirimi mesajı ardından günü sert düşüşle tamamladı.

19 Aralık 2024 | 01:06
New York borsasında sert düşüş: Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed tahminleri, Bankanın gelecek yıl daha az faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu. FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu. New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü sert düşüşle tamamladı.

EN UZUN KAYIP SERİSİ

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,58 azalarak 42.326,87 puana geriledi. Üst üste 10. gün düşen endeks, Gerald Ford'un başkan olduğu 1974'ten bu yana en uzun kayıp serisini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,95 azalışla 5.872,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 19.392,69 puana indi.

Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminler hisselerde satış dalgasına neden olurken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

TAHVİL, ALTIN, DOLAR

Fed'in faiz kararı sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,52 seviyesini test ederken, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. 

Dolar endeksi de yüzde 1'in üzerinde artışla 108,2'ye çıkararak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Altının ons fiyatı ise yüzde 2 azalışla 2 bin 600 doların altına düştü.

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