11-15 Ocak haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Uzun zamandır düşüşte olan gıda hisselerinde geçen hafta yükseliş hareketi görüldü. Taze Kuru Gıda ve Yaprak Süt geçen hafta yatırımcılarına kazandıran gıda sektörü hisseleri oldu.

+Borsa İstanbul, Intema’dan hissede gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle açıklama talep etti. Şirket, kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını açıkladı. Şirket hisselerinde geçen hafta önemli bir yükseliş görüldü.

+Borsa İstanbul, ‘Tedbir Yönetim Sistemi’ kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Uzertaş Boya payında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle ‘Emir Toplama Aşamalarında Bilgi Yayının Kısıtlanması’, ‘Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması’ ve ‘Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı’ önleyici tedbirleri uygulanacağını bildirdi. Hissede geçen hafta yükseliş vardı.

Neden düştü

-Önceki hafta yükselişte olan gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde geçen hafta ise düşüş vardı. Trend GYO, Özderici GYO ve Peker GYO fiyatı en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

-Borsa İstanbul’un (BİST) kararıyla; 14 Ocak’ta Sekuro Plastik hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, devre kesici uygulamasıyla tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta fiyatı düşen hisselerdendi.

-Önceki hafta fiyatı en çok artan hisselerden olan Umpaş Holding hissesinin geçen hafta ise düşüşe geçtiği görüldü.

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