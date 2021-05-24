Neden yükseldi?

+Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Jantsa Jant Sanayi paylarında 24 Mayıs tarihli işlemlerden (seans başından) 7 Haziran tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Bu kararın ardından hissede tepki alımları görüldü.

+Sönmez Filament, 18 Mayıs’ta iştirakinde olan şirketlerle ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda şu açıklama yapıldı: “Sermayesinde yüzde 15 iştirakimiz bulunan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik’in yine sermayesinde aynı oranda iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret’i TTK’nın 136., 155., 156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30 Nisan tarihli bilançolarının esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecinde olduğu bilgisi alındı.

Sontrade Dış Ticaret’in devir sermayesi 9 milyon TL olup , devir alma sonucu Sönmez Çimento’nuu sermayesi 450 milyon TL’den 460 milyon 850 bin TL’ye artırılacak Devir sonrası Sönmez Çimento Yapı sermayesindeki payımız tutar olarak 67 milyar 500 bin TL’den , 69 milyon 127 bin 500 TL ye yükselecek. Yüzde 15 pay yüzdemiz değişmeyecek.” Bu açıklamanın ardında hissenin geçen haftayı kazançlı kapattığı görüldü.

+GSD Denizcilik, Malta veya Marshall Islands’da, yüzde 100 paylarına sahip olarak bir bağlı ortaklık kurulması kararı aldı. Yönetim kurulu; bu bağlı ortaklık ile Itochu Corporation arasında, Japonya’da inşa edilecek bir adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşma şartlarının belirlenmesi ve gemi yapım sözleşmesi imzalanması için şirket genel müdürü Eyup Murat Gezgin’e yetki verilmesine de katılanların oy birliğiyle karar verdi. Hisse, geçen hafta fiyatı yükselenler arasındaydı.

Neden düştü?

-Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde geçen hafta düşüş vardı. Servet GYO, Doğuş GYO ve Sinpaş GYO, geçen hafta fiyatı düşen GYO hisseleri arasında yer aldı.

-Geçen hafta İzmir Demir Çelik ve Batı Çimento hisselerinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi ve tek fiyat emir toplama başladı. Devre kesici uygulamasının da etkisiyle iki hisse de geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

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