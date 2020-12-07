31 Kasım 4 Aralık haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Senkron Güvenlik, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı kanun çerçevesinde Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A. ve bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumlarına internetten başvuru yaptı. Şirket, başvuru sonuçları hakkında kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini de kaydetti. Senkron Güvenlik hissesi geçen hafta fiyatı en çok yükseliş sağlayan hisseler arasındaydı.

+Sabancı Holding, 26 Kasım tarihli özel durum açıklamasında, portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin yüzde 10,28’ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun 25 Kasım’da SPK’nın onayına sunulduğunu kamuya duyurdu. Holding, SPK’nin 3 Aralık tarihli toplantısında bu işlemin onaylandığını, ilgili payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürüleceğini açıkladı. Teknosa‘nın halka açıklık oranının artmasıyla sonuçlanacak bu işlem neticesinde elde edilecek gelirin, Teknosa‘nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında holdingin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde ve bu suretle öz kaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacağı bilgisi de verildi. Teknosa, geçen hafta en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı.

Neden düştü?

-Önceki hafta banka hisselerinde görülen yükseliş geçen hafta yerini düşüşe bıraktı. TSKB, QNB Finansbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) geçen hafta yatırımcılarına kaybettiren banka hisseleri arasındaydı.

-Geçen hafta gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde de gerileme vardı. Pera GYO, Körfez GYO ve Doğuş GYO, fiyatı düşen GYO hisseleri oldu. Bunda artan faiz oranlarının etkili olduğu yorumu yapılıyor.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Politeknik Metal’in geçen hafta ise düşüşte olduğu görüldü.

-Pandemi döneminde talepteki artışın etkisiyle destek bulan gıda ve gıda perakende hisselerinde, üç hafta başlayan düşüş hareketinin geçen hafta da devam ettiği gözlendi. CarrefourSA, Taze Kuru Gıda, Vanet Gıda ve Taç Tarım Ürünleri, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi. Bunda aşı haberlerinin etkili olduğu analizi yapılıyor.

-Borsa İstanbul, Marka Yatırım Holding hissesindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketten açıklama talep etti. Şirket, olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmadığını kaydetti. Hisse, geçen hafta fiyatı gerileyen hisseler arasındaydı.

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