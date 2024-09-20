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Oba Makarna'dan geri alım açıklaması (20 Eylül)

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün (20 Eylül) KAP'a '20.09.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında' açıklama yapıldı.

20 Eylül 2024 | 20:05
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 20:39
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması (20 Eylül)

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hendek fabrikasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı patlama sonrası geri alım programını duyurmuştu. Şirketten bugün KAP'a '20.09.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında' açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle: Şirketimizin 17.09.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Kurul onayına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 20.09.2024 tarihinde (bugün) 33.50-33.80 TL fiyat aralığından 305.896 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 305.896 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,06380 dir.

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Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
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SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
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