Oba Makarna'dan geri alım açıklaması

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hendek fabrikasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı patlama sonrası geri alım programını duyurmuştu. Şirketten bugün KAP'a '20.09.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında' açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: Şirketimizin 17.09.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Kurul onayına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 20.09.2024 tarihinde (bugün) 33.50-33.80 TL fiyat aralığından 305.896 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 305.896 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,06380 dir.