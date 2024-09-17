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Oba Makarna'dan KAP'a yeni açıklama

Oba Makarna'nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında hafta sonu yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Şirket bugün (17 Eylül) KAP'a yeni bir açıklama yaptı.

17 Eylül 2024 | 16:04
Oba Makarna'dan KAP'a yeni açıklama

Oba Makarna'dan bugün (17 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun ‘Haber ve Söylentilere İlşkin Açıklama'  ve 16.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun ‘'Özel Durum Açıklamaları -Genel'' şablonlarından yapmış olduğumuz bildirimlerimize istinaden;

Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.  Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup;  

- Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.  
- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.
-Fabrikamızın kar kaybı da dahil olmak üzere Tam Kapsamlı Sigorta Poliçesi bulunmaktadır.
- Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız.  (Açıklamanın detayları için tıklayın)

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Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
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Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
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İLERİ
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