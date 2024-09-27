Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama

Oba Makarna'dan KAP'a yapılan bildirimde Hendek fabrikasının Mısır'a taşınması gibi bir durumun olmadığını belirtti. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu Türkiye ve Mısır'da toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşmamıza ilişkin açıklamamızın "Oba Makarna Mısır'a taşınıyor", "Oba Makarna'dan Mısır'a yeni tesis" vb. başlıklarla haberleştirilmesi ve bu yöndeki sosyal medya paylaşımları kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

"Sakarya Hendek fabrikamızda yaşanan elim kaza sonrasında, başta çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Oba Makarna Sakarya Hendek tesisi yeniden tam kapasite faaliyete geçene kadar; eksik kapasitenin giderilmesi, müşteri talepleri karşılanarak mağdur edilmemeleri amacıyla; Türkiye ve Mısır'da kiralanan toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşması yapılmıştır. Hendek fabrikamızın Mısır'a taşınması ya da Mısır'a yeni bir tesis kurmamız söz konusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konu hakkında yapılan haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, aksi takdirde yanlış haber ve bilgiler nedeniyle bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız"

Oba Makarna'nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

