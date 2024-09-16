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Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı

Oba Makarna'nın işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayımlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldı.

16 Eylül 2024 | 10:28
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı

Hafta sonu fabrikasında bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın ardından ilk işlem gününde Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak askıya alındı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre şirketin işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldı.

Hendek ilçesinde 15 Eylül 13:04 sularında makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş; patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

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